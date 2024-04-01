Королькова (Цветкова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова (Цветкова) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
11.08.1983

Дочь: Данилова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.09.1988

Дочь: Королькова Мария Андреевна

Отец ребёнка: не указан

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