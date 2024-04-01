Королькова (Цветкова) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.08.1983
Дочь: Данилова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.09.1988
Дочь: Королькова Мария Андреевна
Отец ребёнка: не указан