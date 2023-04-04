Калинин Алексей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Алексей Ильич

Калинин Алексей Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 17.11.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.11.1873

Жена: Калинина Дарья Фёдоровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 17.11.1873
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close