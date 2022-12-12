Ворсин Егор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Ворсин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Ворсина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ворсин Селиверст Егорович
Мать ребёнка: Ворсина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ворсина Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Ворсина Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ворсина Софья Ивановна
Смерть
Неизвестно