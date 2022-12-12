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Ворсин Егор Афанасьевич

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Место рождения

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ворсин Афанасий

Мать: не указана

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ворсин Сидор Егорович

Мать ребёнка: Ворсина Софья Ивановна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ворсин Селиверст Егорович

Мать ребёнка: Ворсина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ворсина Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Ворсина Софья Ивановна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворсина Софья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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