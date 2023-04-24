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Глуховсков Виктор Петрович

Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

05.10.1922

Дата смерти

28.10.1941

Пол

Мужской

Отец

До 1907 г.р.

Мать

До 1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1922

Отец: Глуховсков Петр

Мать: Глуховскова Софья Петровна

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Идентификатор:768739 https://ru.stsg.de/cms/node/11118?suchwort=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&beginn=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D1%8... Показать все
Смерть
28.10.1941

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