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Чернышёв Яков Иванович

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Место рождения

Д. Павловка Тургайской области.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышёв Иван Петрович

Мать: Чернышёва Анна Никаноровна

Д. Павловка Тургайской области.
Рождение ребёнка
24.08.1919

Сын: Чернышёв Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Чернышёва Евгения Степановна

Рождение ребёнка
13.11.1926

Дочь: Широких Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Чернышёва Евгения Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышёв Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Чернышёва Евгения Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышёва Евгения Степановна

Смерть
Неизвестно
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