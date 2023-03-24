Чернышёв Яков Иванович
Место рожденияД. Павловка Тургайской области.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернышёв Иван Петрович
Д. Павловка Тургайской области.
Рождение ребёнка
24.08.1919
Сын: Чернышёв Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Чернышёва Евгения Степановна
Рождение ребёнка
13.11.1926
Дочь: Широких Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Чернышёва Евгения Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чернышёва Евгения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно