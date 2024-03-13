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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порцанова (Козырева) Ева
Мать ребёнка: Козырева Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Илья
Мать ребёнка: Козырева Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырева Анна Борисовна
Смерть
Неизвестно