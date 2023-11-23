Титов Феофан (Ефан) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Титов Василий Титович
Мать: Титова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Титов Иоанн (Иван) Феофанович
Мать ребёнка: Титова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Дронова Ульяна Феофановна
Мать ребёнка: Титова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
13.11.1886
Дочь: Титова Екатерина Феофановна
Мать ребёнка: Титова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
31.07.1891
Сын: Титов Антоний (Антон) Феофанович
Мать ребёнка: Титова Пелагея Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Пелагея Сергеевна
Смерть
Неизвестно