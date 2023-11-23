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Титов Феофан (Ефан) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Титов Василий Титович

Мать: Титова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Титов Иоанн (Иван) Феофанович

Мать ребёнка: Титова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Дронова Ульяна Феофановна

Мать ребёнка: Титова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
13.11.1886

Дочь: Титова Екатерина Феофановна

Мать ребёнка: Титова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
31.07.1891

Сын: Титов Антоний (Антон) Феофанович

Мать ребёнка: Титова Пелагея Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Пелагея Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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