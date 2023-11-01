Пыжев Ермол Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыжев Ермол Иванович

Пыжев Ермол Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыжев Петр Иванович

Мать: Агрипина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Пыжева) Вера Ермоловна

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пыжев Ион Ермолович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Пыжев) Прасковия Ермоловна

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Пыжева) Мария Ермоловна

Мать ребёнка: Ксения

Мы используем куки для улучшения работы сайта.