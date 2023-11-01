Пыжев Ермол Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пыжев Петр Иванович
Мать: Агрипина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Пыжева) Вера Ермоловна
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пыжев Ион Ермолович
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Пыжев) Прасковия Ермоловна
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Пыжева) Мария Ермоловна
Мать ребёнка: Ксения