Муравьева Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Парасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Муравьев Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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