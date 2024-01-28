Курзина Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиМежду 1850 и 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Курзина) Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Курзина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич
Смерть
Между 1850 и 1857