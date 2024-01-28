Курзина Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзина Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Между 1850 и 1857

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Курзин Герасим Федорович

Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Курзина) Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Курзин Никита Федорович

Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Курзина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Курзин Тихон Федорович

Отец ребёнка: Курзин Федор Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1850 и 1857

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