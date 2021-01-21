Петрова (Ахунова) Тамара Асхатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1954
Дата смерти21.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1954
Отец: Ахунов Асхат
Рождение ребёнка
03.11.1972
Сын: Петров Алексей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1978
Сын: Петров Виктор Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.01.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область