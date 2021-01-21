Петрова (Ахунова) Тамара Асхатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ахунова) Тамара Асхатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1954

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

1972 г.р.
1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1954

Отец: Ахунов Асхат

Мать: Ахунова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
03.11.1972

Сын: Петров Алексей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1978

Сын: Петров Виктор Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.2021
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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