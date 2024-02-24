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Иванов Иван Прокопьевич
Иванов Иван Прокопьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.07.1946
Пол
Мужской
Отец
Иванов Прокопий Аверьянович
1907 г.р.
Мать
Иванова Ефросинья Зиновьевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.07.1946
Отец:
Иванов Прокопий Аверьянович
Мать:
Иванова Ефросинья Зиновьевна
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