Солодкова (Скворцова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодкова (Скворцова) Людмила Николаевна

Солодкова (Скворцова) Людмила Николаевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.02.1933

Дата смерти

30.01.2011

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1933

Отец: Скворцов Николай Петрович

Мать: Федорова Анна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Бракосочетание
09.09.1952

Муж: Солодков Юрий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Молотовского района г. Москвы
Рождение ребёнка
07.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодков Юрий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.2011
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Калитниковское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close