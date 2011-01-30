Солодкова (Скворцова) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1933
Дата смерти30.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1933
Отец: Скворцов Николай Петрович
Мать: Федорова Анна Сергеевна
Москва
Бракосочетание
09.09.1952
Бюро ЗАГС Молотовского района г. Москвы
Рождение ребёнка
07.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодков Юрий Алексеевич
Скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.2011
Похороны
Неизвестно
Москва, Калитниковское кладбище