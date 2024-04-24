Зыков Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Зыков Дмитрий Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Семен Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Фекла Андреева
Рождение ребёнка
03.10.1863 ст.
Сын: Зыков Андрей Иванов
Мать ребёнка: Зыкова Фекла Андреева
Рождение ребёнка
14.09.1867 ст.
Мать ребёнка: Зыкова Фекла Андреева
Смерть
Неизвестно