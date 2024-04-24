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Зыков Иван Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Зыков Дмитрий Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Семен Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Константин Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыкова Матрона Иванова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Фекла Андреева

Рождение ребёнка
03.10.1863 ст.

Сын: Зыков Андрей Иванов

Мать ребёнка: Зыкова Фекла Андреева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1867 ст.

Сын: Зыкова Надежда Иванова

Мать ребёнка: Зыкова Фекла Андреева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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