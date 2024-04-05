(Malaszek) Helen Около 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Malaszek) Helen

Место рождения

Pennsylvania, USA

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

Между 1917 и 1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Małaszek Aleksander

Мать: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Бракосочетание
13.05.1942

Муж: Zmyslinski Carl F.

Erie, Pennsylvania, United States
Смерть
Неизвестно

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