(Malaszek) Helen
Место рожденияPennsylvania, USA
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Małaszek Aleksander
Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Бракосочетание
13.05.1942
Муж: Zmyslinski Carl F.
Erie, Pennsylvania, United States
Смерть
Неизвестно