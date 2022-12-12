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Магарев Иван Валериевич
Магарев Иван Валериевич
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
03.12.1989
Пол
Мужской
Отец
Магарев Валерий Валерьянович
1946 г.р.
Мать
Магарева (Алешина) Галина Александровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1989
Отец:
Магарев Валерий Валерьянович
Мать:
Магарева Галина Александровна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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