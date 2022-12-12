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Магарев Иван Валериевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

03.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1989

Отец: Магарев Валерий Валерьянович

Мать: Магарева Галина Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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