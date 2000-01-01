Егоров(Селянин) Алексей Петрович?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти22.09.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1907
Сын: Егоров(селянин) Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.04.1910
Сын: Егоров(селянин) Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.09.1912
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.08.1915
Дочь: Анфиса Алексеевна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна
Смерть
22.09.1917