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Егоров(Селянин) Алексей Петрович?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

22.09.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1907

Сын: Егоров(селянин) Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.04.1910

Сын: Егоров(селянин) Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.09.1912

Сын: Егоров Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.08.1915

Дочь: Анфиса Алексеевна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Фёдоровна

Смерть
22.09.1917
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