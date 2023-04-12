Чугунов Вукол Павлович
Место рожденияСамарская, Российская империя
Дата рождения25.02.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1851 ст.
Отец: Павел Спиридонов
Мать: Варвара Николаева
Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.?.1880
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1885
Дочь: Пераскева Вуколова
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно