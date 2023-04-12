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Чугунов Вукол Павлович

Место рождения

Самарская, Российская империя

Дата рождения

25.02.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1851 ст.

Отец: Павел Спиридонов

Мать: Варвара Николаева

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Чугунов Симеон Вуколов

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.?.1880

Сын: Чугунов Андрей Вуколович

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1885

Дочь: Пераскева Вуколова

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
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