Логачев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулагина (Логачева) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Логачева Мария Захаровна

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логачева Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачев Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Логачева Мария Захаровна

Смерть
Неизвестно

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