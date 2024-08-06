Логачев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулагина (Логачева) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Логачева Мария Захаровна
Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логачева Мария Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачев Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Логачева Мария Захаровна
Смерть
Неизвестно