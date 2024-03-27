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Суюшев Михаил Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

15.06.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суюшева (Sooyushev) (Евграфова (Yevgrafova)) Марья Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суюшева (Sooyushev) (Евграфова (Yevgrafova)) Марья Ивановна

Смерть
15.06.1961
Похороны
Неизвестно

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