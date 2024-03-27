Суюшев Михаил Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти15.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суюшева (Sooyushev) (Евграфова (Yevgrafova)) Марья Ивановна
Смерть
15.06.1961
Похороны
Неизвестно