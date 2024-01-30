Гуряшин Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуряшин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1901
Мать ребёнка: Гуряшина Степанида Алексеевна
Барнаул
Рождение ребёнка
02.05.1903
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Гуряшина Степанида Алексеевна
Барнаул
архив Барнаул ГААК 144-6-211-297
Рождение ребёнка
02.08.1904
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Гуряшина Степанида Алексеевна
Барнаул
ГААК Барнаул 144-6-211-425
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно