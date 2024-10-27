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Кузьма Парфёнович

Место рождения

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1799 и 1806

Дата смерти

08.09.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1806

Отец: Парфён Фёдорович

Мать: Аграфена Ивановна

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1823

Жена: Иринья Фёдоровна

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху - д.Иштомар Василий Миниев, Игнатий Емельянов. По невесте - крестьянина Василия Миниева жена Афимья Еремеева.
Бракосочетание
04.02.1823 ст.

Жена: не указана

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху - д.Иштомар Василий Миниев, Игнатий Емельянов. По невесте - крестьянина Василия Миниева жена Афимья Еремеева.
Рождение ребёнка
01.03.1827 ст.

Сын: Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д.Иштомар Иван Емельянов
Рождение ребёнка
23.04.1829 ст.

Дочь: Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - дворовая жена с.Ягренца Устина Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Захарий Кузьмич

Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1834 ст.

Дочь: Мариамна Кузьминична

Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - д.Каменник Андрея Абрамова жена Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
15.08.1836 ст.

Дочь: Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник д. Каменник крестьянина Андрея Абрамова жена Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
16.06.1840

Сын: Иона Кузьмич

Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемники - д. Кодобал крестьянин Стефан Иванов, д. Зининской крестьянина Георгия (?) Сергеева жена Феодосия Яковлева
Смерть
08.09.1866 ст.
Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть в 70 лет, естественная

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