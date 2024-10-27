Кузьма Парфёнович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1799 и 1806
Дата смерти08.09.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1799 и 1806
Отец: Парфён Фёдорович
Мать: Аграфена Ивановна
Бракосочетание
04.02.1823
Жена: Иринья Фёдоровна
Поручители по жениху - д.Иштомар Василий Миниев, Игнатий Емельянов. По невесте - крестьянина Василия Миниева жена Афимья Еремеева.
Бракосочетание
04.02.1823 ст.
Жена: не указана
Поручители по жениху - д.Иштомар Василий Миниев, Игнатий Емельянов. По невесте - крестьянина Василия Миниева жена Афимья Еремеева.
Рождение ребёнка
01.03.1827 ст.
Сын: Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна
Воспреемник - д.Иштомар Иван Емельянов
Рождение ребёнка
23.04.1829 ст.
Дочь: Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Воспреемник - дворовая жена с.Ягренца Устина Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Захарий Кузьмич
Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.02.1834 ст.
Дочь: Мариамна Кузьминична
Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна
Воспреемник - д.Каменник Андрея Абрамова жена Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
15.08.1836 ст.
Дочь: Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна
Воспреемник д. Каменник крестьянина Андрея Абрамова жена Настасья Михайлова
Рождение ребёнка
16.06.1840
Сын: Иона Кузьмич
Мать ребёнка: Иринья Фёдоровна
Воспреемники - д. Кодобал крестьянин Стефан Иванов, д. Зининской крестьянина Георгия (?) Сергеева жена Феодосия Яковлева
Смерть
08.09.1866 ст.
Смерть в 70 лет, естественная