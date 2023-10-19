Гостева (Дробязко) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостева (Дробязко) Ольга Владимировна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

14.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1972

Отец: Дробязко Владимир Евгеньевич

Мать: Дробязко (Антонова) Надежда Ивановна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1993

Муж: Гостев Вячеслав Геннадьевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1993

Дочь: Гостева Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Гостев Вячеслав Геннадьевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.2002

Дочь: Гостева Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Гостев Вячеслав Геннадьевич

Рождение ребёнка
17.12.2018

Сын: Гостев Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Гостев Вячеслав Геннадьевич

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