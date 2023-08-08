Юдовская (Токарь) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдовская (Токарь) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Токарь Василий Павлович

Мать: Токарь Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
01.09.1963

Дочь: Юдовская Марина Александровна

Отец ребёнка: Юдовский Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдовская Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Юдовский Александр Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдовский Александр Георгиевич

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