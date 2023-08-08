Юдовская (Токарь) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Токарь Василий Павлович
Мать: Токарь Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
01.09.1963
Дочь: Юдовская Марина Александровна
Отец ребёнка: Юдовский Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдовская Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Юдовский Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно