Сабреков Габдельбар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабреков Хафиз Габдульбарович
Мать ребёнка: Митюкова Лямига Ахматзяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балтачева Гульсум Габдульбаровна
Мать ребёнка: Митюкова Лямига Ахматзяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арасланова Бибисара Габдульбаровна
Мать ребёнка: Митюкова Лямига Ахматзяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабрекова Файруза Габдульбаровна
Мать ребёнка: Митюкова Лямига Ахматзяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно