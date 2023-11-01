Сабреков Габдельбар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабреков Габдельбар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Хафиз Габдульбарович

Мать ребёнка: Митюкова Лямига Ахматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балтачева Гульсум Габдульбаровна

Мать ребёнка: Митюкова Лямига Ахматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арасланова Бибисара Габдульбаровна

Мать ребёнка: Митюкова Лямига Ахматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабрекова Файруза Габдульбаровна

Мать ребёнка: Митюкова Лямига Ахматзяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митюкова Лямига Ахматзяновна

Смерть
Неизвестно

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