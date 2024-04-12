Морозов Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1931
Дата смерти29.01.1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1931
Рождение ребёнка
26.02.1959
Дочь: Захарова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
16.06.1960
Дочь: Смагина Ирина Павловна
Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1986
Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область