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Морозов Павел Андреевич

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Место рождения

Ребровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

24.03.1931

Дата смерти

29.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1931

Отец: Морозов Андрей Тимофеевич

Мать: Морозова Марина Захаровна

Ребровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1959

Дочь: Захарова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
16.06.1960

Дочь: Смагина Ирина Павловна

Мать ребёнка: Морозова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Васильевна

Смерть
29.01.1986
Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
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