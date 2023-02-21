Фадеева Елизавета Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1935
Отец ребёнка: Штейников Павел Степанович
Рождение ребёнка
24.09.1938
Отец ребёнка: Штейников Павел Степанович
Рождение ребёнка
22.12.1941
Сын: Штейников Николай Павлович
Отец ребёнка: Штейников Павел Степанович
Смерть
Неизвестно