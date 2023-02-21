Фадеева Елизавета Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Елизавета Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1935

Сын: Штейников Петр Павлович

Отец ребёнка: Штейников Павел Степанович

Рождение ребёнка
24.09.1938

Сын: Штейников Семен Павлович

Отец ребёнка: Штейников Павел Степанович

Рождение ребёнка
22.12.1941

Сын: Штейников Николай Павлович

Отец ребёнка: Штейников Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
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