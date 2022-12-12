Шейнкман Яков Семенович
Место рождения
Дата рождения22.12.1890
Дата смерти08.04.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1914
Базель, Швейцария
Место жительства
По 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914 по 1917
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1917 по 1918
Смерть
08.04.1918