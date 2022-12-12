Шейнкман Яков Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейнкман Яков Семенович

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

22.12.1890

Дата смерти

08.04.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1912 по 1914
Базель, Швейцария
Место жительства
По 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914 по 1917
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1917 по 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.04.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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