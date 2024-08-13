Андреева (Андреева) Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андреев Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Андреев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Андреева) Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
06.01.1842
Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.05.1844
Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич