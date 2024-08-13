Андреева (Андреева) Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) Феодосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андреев Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Андреев Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Андреев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Андреева) Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
06.01.1842

Сын: Андреев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.05.1844

Сын: Андреев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Андреев Тимофей Прокопьевич

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