Чирков Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1824
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Бракосочетание
24.04.1846
Жена: Чиркова Анна Львовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-ZC4Q?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A65N7-5LSP&action=view
Смерть
Неизвестно