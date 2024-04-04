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Чирков Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1824

Отец: Чирков Григорий Федорович

Мать: Чиркова Анна Афанасьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9XR-N6Z4?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6RK6-Y2F3
Бракосочетание
24.04.1846

Жена: Чиркова Анна Львовна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-ZC4Q?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A65N7-5LSP&action=view
Смерть
Неизвестно
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