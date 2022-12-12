Окулов Алимпий Лазаревич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1896
Дочь: Шадрина Татьяна Алимпьевна
Мать ребёнка: Окулова Мария Зотеевна
Рождение ребёнка
09.09.1907
Дочь: Коровина Наталья Алимпьевна
Мать ребёнка: Окулова Мария Зотеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окулова Мария Зотеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно