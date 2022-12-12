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Окулов Алимпий Лазаревич

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Место рождения

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.01.1896

Дочь: Шадрина Татьяна Алимпьевна

Мать ребёнка: Окулова Мария Зотеевна

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.09.1907

Дочь: Коровина Наталья Алимпьевна

Мать ребёнка: Окулова Мария Зотеевна

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окулова Мария Зотеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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