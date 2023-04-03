Евгеньев Михаил
Место рожденияЗуя, , ,
Дата рождения1885
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Евгеньев Федор
Мать: Елена
Зуя, , ,
Бракосочетание
Около 1916
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1923
Жена: Лидия
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
1974
совхоз Пятилетка, , ,
Старокрамского района