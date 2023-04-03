Евгеньев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгеньев Михаил

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Место рождения

Зуя, , ,

Дата рождения

1885

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности
1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Евгеньев Федор

Мать: Елена

Зуя, , ,
Бракосочетание
Около 1916

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1923

Жена: Лидия

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
1974
совхоз Пятилетка, , ,
Старокрамского района
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