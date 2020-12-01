Рудченко Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1959
Дата смерти?.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1983
Сын: Рудченко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.2020