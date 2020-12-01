Рудченко Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудченко Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1959

Дата смерти

?.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1983

Сын: Рудченко Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.2020
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