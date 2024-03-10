Пузанов Степан Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузанов Степан Назаров

Пузанов Степан Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1811 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1811 куплен у коллежского советника Павла Елисеева сына Велички в 811 году. Дворовый человек. Место исхода неизвестно.
Призыв на военную службу
1812 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1816 рекрут с 1812
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.