Пузанов Степан Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1811 ст.
По РС 1811 куплен у коллежского советника Павла Елисеева сына Велички в 811 году. Дворовый человек. Место исхода неизвестно.
Призыв на военную службу
1812 ст.
По РС 1816 рекрут с 1812
Смерть
Неизвестно