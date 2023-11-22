Баяндина Вера Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1961
Бракосочетание
25.09.1982
Рождение ребёнка
04.07.1983
Дочь: Баяндина Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Баяндин Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
05.12.1985
Дочь: Бояршинова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Баяндин Николай Анатольевич
Рождение ребёнка
21.03.1991
Сын: Баяндин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Баяндин Николай Анатольевич