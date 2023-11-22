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Баяндина Вера Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1961

Отец: Баяндин Афанасий Терентьевич

Мать: Баяндина Зоя Васильевна

Бракосочетание
25.09.1982

Муж: Баяндин Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
04.07.1983

Дочь: Баяндина Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Баяндин Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
05.12.1985

Дочь: Бояршинова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Баяндин Николай Анатольевич

Рождение ребёнка
21.03.1991

Сын: Баяндин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Баяндин Николай Анатольевич

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