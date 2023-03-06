Курагина (Махнева) Домна Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курагина (Махнева) Домна Ульянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Курагин Естефей Перфилов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1745

Сын: Курагин Артемон Перфилов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1746

Сын: Курагин Ларион Перфилов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1748

Сын: Курагин Варлаам Перфилов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Наталья Перфиловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Перфиловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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