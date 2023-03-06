Курагина (Махнева) Домна Ульянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Наталья Перфиловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Перфиловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно