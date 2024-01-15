Антипова (Михеева) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Михеева) Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1986

Отец: не указан

Мать: Хистяева Наталья Алексеевна

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