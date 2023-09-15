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Winter (Brosse) Edith* Irma Elvine

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

01.09.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1867

Отец: Brosse Hugo Adelbert

Мать: Brosse (Tollander) Sophia Maria Leontina

Таллин, Эстонская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1895

Дочь: (Winter) Karin

Отец ребёнка: Winter Edwin Alexander

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
07.08.1897

Сын: Winter Axel* Woldemar Alexander

Отец ребёнка: Winter Edwin Alexander

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
17.06.1899

Сын: Winter Guido* Erik

Отец ребёнка: Winter Edwin Alexander

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
05.11.1900

Сын: Winter Edgar* Georg Rene

Отец ребёнка: Winter Edwin Alexander

Таллин, Эстонская ССР

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