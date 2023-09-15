Winter (Brosse) Edith* Irma Elvine
Место рождения
Дата рождения01.09.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1867
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1895
Дочь: (Winter) Karin
Отец ребёнка: Winter Edwin Alexander
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
07.08.1897
Сын: Winter Axel* Woldemar Alexander
Отец ребёнка: Winter Edwin Alexander
Рождение ребёнка
17.06.1899
Сын: Winter Guido* Erik
Отец ребёнка: Winter Edwin Alexander
Рождение ребёнка
05.11.1900
Отец ребёнка: Winter Edwin Alexander