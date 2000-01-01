Туйматовп Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуйматовп Ирина Антоновна

Туйматовп Ирина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Туйматов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Туйматов Иван

Рождение ребёнка
12.08.1938

Дочь: Чиркова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Туйматов Иван

Рождение ребёнка
01.08.?

Сын: Туйматов Снрафим Иванович

Отец ребёнка: Туйматов Иван

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