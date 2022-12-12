Романцова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романцов Прокофий Федорович
Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романцова Ефросиния Прокофевна
Отец ребёнка: Романцов Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романцова Матрена Прокофевна
Отец ребёнка: Романцов Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романцова Александра Прокофевна
Отец ребёнка: Романцов Прокофий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно