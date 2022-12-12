Романцова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцова Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романцов Прокофий Федорович

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романцова Ефросиния Прокофевна

Отец ребёнка: Романцов Прокофий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романцова Матрена Прокофевна

Отец ребёнка: Романцов Прокофий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романцова Александра Прокофевна

Отец ребёнка: Романцов Прокофий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романцов Прокофий Федорович

Смерть
Неизвестно
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