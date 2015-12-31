Чулина (Гавриленко) Маргарита Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1965
Дата смерти31.12.2015
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1965
Рождение ребёнка
09.01.1992
Дочь: Архипова Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Чулин Юрий Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1993
Сын: Чулин Андрей Юрьевич
Отец ребёнка: Чулин Юрий Владимирович
Смерть
31.12.2015