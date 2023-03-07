(Чувашева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чувашева) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чувашев Василий Семенов

Мать: Чувашева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Смерть
2020
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