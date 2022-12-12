Рыболовлев Михаил Иванович
Место рождениядер.Чалка-Сельга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Дата рождения15.09.1909
Дата смерти18.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1909
дер.Чалка-Сельга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Бракосочетание
Около 1944
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Тимохова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Рыболовлева Антонина Иосифовна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Рачкова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Рыболовлева Антонина Иосифовна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Рыболовлев Борис Михайлович
Мать ребёнка: Рыболовлева Антонина Иосифовна
Смерть
18.02.1982
Похоронен: Петрозаводск, кладбище Пески