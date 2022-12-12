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Рыболовлев Михаил Иванович

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Место рождения

дер.Чалка-Сельга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия

Дата рождения

15.09.1909

Дата смерти

18.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1909

Отец: Рыболовлев Иван Захарович

Мать: Рыболовлева Мария Ивановна

дер.Чалка-Сельга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния, Карелия, Россия
Бракосочетание
Около 1944

Жена: Рыболовлева Антонина Иосифовна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Тимохова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Рыболовлева Антонина Иосифовна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Рачкова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Рыболовлева Антонина Иосифовна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1951

Сын: Рыболовлев Борис Михайлович

Мать ребёнка: Рыболовлева Антонина Иосифовна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
18.02.1982
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похоронен: Петрозаводск, кладбище Пески
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