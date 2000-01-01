Карпухин Михаил Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1979
Отец: Карпухин Виталий
Рождение ребёнка
05.04.?
Сын: Карпухин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Карпухина Ольга
Рождение ребёнка
19.04.?
Сын: Карпухин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Карпухина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина Алена Михайловна
Мать ребёнка: Карпухина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпухина Ольга