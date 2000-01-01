Карпухин Михаил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Михаил Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1979

Отец: Карпухин Виталий

Мать: Карпухина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.?

Сын: Карпухин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Карпухина Ольга

Рождение ребёнка
19.04.?

Сын: Карпухин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Карпухина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина Алена Михайловна

Мать ребёнка: Карпухина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Ольга

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