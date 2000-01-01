Акилина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Федор Аверьянов

Отец ребёнка: Аверьян Федоров

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дарья Аверьянова

Отец ребёнка: Аверьян Федоров

Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Аверьянов

Отец ребёнка: Аверьян Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьян Федоров

Смерть
Неизвестно
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