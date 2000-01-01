Акилина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Федор Аверьянов
Отец ребёнка: Аверьян Федоров
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дарья Аверьянова
Отец ребёнка: Аверьян Федоров
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Аверьянов
Отец ребёнка: Аверьян Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверьян Федоров
Смерть
Неизвестно