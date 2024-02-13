Сковорода Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1958
Дочь: Сковорода Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Сафронова Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1964
Дочь: Сковорода Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Сафронова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно