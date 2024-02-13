Сковорода Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковорода Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1958

Дочь: Сковорода Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Сафронова Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1964

Дочь: Сковорода Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Сафронова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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