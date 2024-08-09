Стукалин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Стукалин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Валеева Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Бутова Мария Максимовна
Родилась на Украине, п. Миловатка
Рождение ребёнка
1963
Сын: Стукалин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Бутова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
11.12.1964
Дочь: Стукалина Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Бутова Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно