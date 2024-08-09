Стукалин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтукалин Алексей Николаевич

Стукалин Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Стукалин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Валеева Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Бутова Мария Максимовна

Родилась на Украине, п. Миловатка
Рождение ребёнка
1963

Сын: Стукалин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Бутова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
11.12.1964

Дочь: Стукалина Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Бутова Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.