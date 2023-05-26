Егорова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Валентин Дмитриевич
Отец ребёнка: Егоров Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно