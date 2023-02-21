Никанор Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никанор Симеонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1866 ст.

Жена: Анна Кузьминична

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанный крестьянин господина Нащокина
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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