Никанор Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1866 ст.
Жена: Анна Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно
временно обязанный крестьянин господина Нащокина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кузьминична
Смерть
Неизвестно