Шожикова (Оралбаева) Назира Абытовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шожикова (Оралбаева) Назира Абытовна

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Место рождения

Сарыагаш, Сарыагашский район, Туркестанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарыагаш, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
05.05.1988

Сын: Шожиков Даулет Абдикадырович

Отец ребёнка: Шожиков Абдикадыр

Жанадала, Жаркаинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шожикова Нургуль Абдикадыровна

Отец ребёнка: Шожиков Абдикадыр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шожикова Гульнара Абдикадыровна

Отец ребёнка: Шожиков Абдикадыр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шожиков Абдикадыр

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