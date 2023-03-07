Шожикова (Оралбаева) Назира Абытовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1988
Сын: Шожиков Даулет Абдикадырович
Отец ребёнка: Шожиков Абдикадыр
Жанадала, Жаркаинский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шожикова Нургуль Абдикадыровна
Отец ребёнка: Шожиков Абдикадыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шожикова Гульнара Абдикадыровна
Отец ребёнка: Шожиков Абдикадыр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шожиков Абдикадыр